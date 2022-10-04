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فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تكشف: زوجي خانني في بيتي.. ووجدت متعلقات نسائية بغرفة نومي! (صورة)

Lebanon 24
04-10-2022 | 04:15
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أعلنت الفنانة دوللي شاهين انها تعرضت للخيانة مرتين من قبل زوجيها السابقين، مؤكدة أنها لا يمكن أن تُسامح من يخونها أبدا، ولا يمكن أن تبرر له خيانته، كما تفعل بعض النساء في المجتمع الشرقي.

 

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أرادت أن تفاجئ أسرتها فضبطت زوجها يخونها

وحلت دوللي (ضيفة على برنامج "البخت" التلفزيوني، وقالت إن المرة الأولى التي تعرّضت فيها للخيانة كانت لدى عودتها من السفر بشكل مفاجئ دون أن تبلغ زوجها وأسرتها لرغبتها بمفاجأتهم.

 

وأضافت : "لما دخلت البيت حدث ارتباك، ودخلت غرفتي لتوضيب الحقائب فسمعت زوجي وهو يتحدث مع امرأة ويقول لها: أسف مش هعرف أقابلك علشان زوجتي جت دلوقتي بشكل مفاجئ".

 

وأكدت أنها لم تقم بأي رد فعل تجاه زوجها الذي كان يعمل مصورا فوتوغرافيا حتى أنها لم تواجهه بما سمعته، موضحة "ما ردتش أي حاجة وربنا جابلي حقي وأنا قاعدة في بيتي".

 

آخر خيانة

أما الخيانة الأخيرة التي تعرضت لها دوللي فكانت من زوجها الأخير، بحسب المذيعة، التي قالت لها "آخر خيانة في آخر زوج"، وهو ما وافقت عليه دوللي، مؤكدة أنها لم تضبطه متلبسا ولكنها وجدت ملابس نسائية ليست لها في غرفة نومها.

 

وتابعت: "كنت عائدة من السفر أيضا ودخلت غرفة نومي بمنزلي فوجدت أشياء نسائية بغرفتي، عرفت أنه يخونني فانفصلنا بصمت ولم أبدي أي ردة فعل؛ لأنّ الموضوع كان منتهيا من قبلها بالنسبة لي وكنت مكملة عشان خاطر البنت".

(فوشيا)

 

المصدر: فوشيا
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