Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تسريب صورة لهما.. اول تعليق لناصيف زيتون حول علاقته بدانييلا رحمة ماذا قال؟

Lebanon 24
04-10-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-996939-638004811253261782.jpg
Doc-P-996939-638004811253261782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 لاول مرة وبطريقة مباشرة، علّق الفنان السوري ناصيف زيتون على الجدل الحاصل حول علاقته بالممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، وما يحكى عن علاقة عاطفية تجمعهما، وخصوصاً بعد تسريب صورة يوم امس ظهرت فيها دانييلا برفقة عائلتها وهم يحضرون حفل ناصيف الذي احياه في استراليا.
Advertisement
 
وردا على حقيقة العلاقة العاطفية التي تجمعه بدانييلا، قال ناصيف في مقابلة له مع برنامج "ذا انسيدر بالعربي: "لن أنفي أو أؤكّد ولن اتحدّث بالموضوع إلا عندما أريد أنا التحدث به".
 
واضاف:"عندما يصبح الأمر جدّيا أي خطوبة أو زواج بشكل رسمي سأتحدث مباشرة بالموضوع وبالعلن".
المصدر: الجديد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-10-04
09:20 | 2022-10-04
08:35 | 2022-10-04
08:00 | 2022-10-04
07:37 | 2022-10-04
07:15 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website