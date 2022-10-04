بعد تسريب صورة لهما.. اول تعليق لناصيف زيتون حول علاقته بدانييلا رحمة ماذا قال؟

لاول مرة وبطريقة مباشرة، علّق الفنان السوري ناصيف زيتون على الجدل الحاصل حول علاقته بالممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، وما يحكى عن علاقة عاطفية تجمعهما، وخصوصاً بعد تسريب صورة يوم امس ظهرت فيها دانييلا برفقة عائلتها وهم يحضرون حفل ناصيف الذي احياه في استراليا.

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وردا على حقيقة العلاقة العاطفية التي تجمعه بدانييلا، قال ناصيف في مقابلة له مع برنامج "ذا انسيدر بالعربي: "لن أنفي أو أؤكّد ولن اتحدّث بالموضوع إلا عندما أريد أنا التحدث به".

واضاف:"عندما يصبح الأمر جدّيا أي خطوبة أو زواج بشكل رسمي سأتحدث مباشرة بالموضوع وبالعلن".