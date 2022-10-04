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فنون ومشاهير

وائل كفوري يزور مدرسته القديمة في زحلة.. وظهور نادر لوالده (صور وفيديو)

Lebanon 24
04-10-2022 | 04:30
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أمضى الفنان وائل كفوري يوما في مدينته زحلة، إذ قام بزيارة لرئيس بلدية زحلة المعلّقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب، برفقة والده اميل كفوري والمقدّم ميشال مطران، حيث كانت جولة في أرجاء القصر البلدي، قدّم في ختامها زغيب لكفوري كتاب "زحلة في القرن العشرين".

 

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A post shared by Kfourians Island (@kfourians_island)


 

وقام وائل ايضاً بزيارة لمدرسته "العائلة المقدسة"، إذ التقى بالطلاب وقدم كتبا مجانية لجميع التلامذة ضمن "مبادرة وائل كفوري للكتاب المجاني".

 

وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي الكثير من الصور والفيديوهات التي توثق اجواء نشاطات وائل هذه، وخصوصا الترحيب اللافت الذي حظي به في مدرسته القديمة وسعادة الطلاب والاساتذة بمبادرته.

 
 
المصدر: الجديد
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