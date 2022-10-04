تفاصيل مرعبة يرويها عاصي الحلاني بعد حادثة سقوطه عن الحصان.. وهذا ما حصل مع الوليد

لا يزال حديث النجم عاصي الحلاني عن تفاصيل الحادث المروّع الذي تعرّض له في العام 2019 بعد سقوطه من صهوة الحصان محط اهتمام الجمهور، الذين سارعوا الى تبادل المقطع وتمنوا له الصحة والعمر المديد.



وفي التفاصيل، روى عاصي خلال استضافته في برنامج تلفزيوني تفاصيل الحادثة التي تعرّض لها بعد تعثّر حصانه ووقوعه على الأرض أمام عيني ابنه الوليد، مؤكداً أن المزارعين من حوله أبلغوا نجله بخبر وفاته، ظناً منهم أنه توفي نتيجة سقوطه عن الحصان.

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وتحدث عاصي انّ الوليد عاش لحظات مرعبة حينها بعدما غاب عن الوعي والده لمدة 24 ساعة، وخصوصاً عندما بدأ الناس يقولون "الله يرحمه".

وردّ الحلاني على الانتقادات التي واجهها حول خضوعه لعمليات التجميل، قائلاً: "اتهموني بإجراء عمليات تجميل لكن وجهي كان متورماً بسبب الحادثة، ووحياة ولادي ما عملت بوتوكس بحياتي".