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فنون ومشاهير

ممثل معروف.. هذا هو نجل الفنان الراحل شوقي متى (صور)

Lebanon 24
04-10-2022 | 07:15
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لا يعرف كثيرون انّ الممثل كميل متى، الذي أطل في عدة ادوار تلفزيونية، هو نجل الفنان الكبير شوقي متى، الذي رحل عن عالمنا امس عن عمر 74 عاماً.
 
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وودع كميل في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" والده، قائلاً: "انت القلب والحياة بلاك ما فيها نبض.. الله يرحمك".
 
ونشر كميل متى ورقة النعوة وجاء فيها: يحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحل شوقي متى الساعة الرابعة من بعد ظهر الأربعاء في كنيسة السيدة – عين الجديدة، وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الخميس في صالون الكنيسة من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
 
 
 
وشارك كميل في مسلسلات عديدة أثبت من خلالها براعته في تأدية مختلف الأدوار. 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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