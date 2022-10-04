كيف ردّ محمد رمضان على قرار إلغاء حفله في سوريا؟

رد الفنان المصري محمد رمضان على قرار إلغاء حفله الذي كان مقررا في 6 تشرين الاول في سوريا.



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وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "عندك سُلطة تلغي حفلتي عندك سُلطة تهد.. بس معندكش ع الأرض محبتي.. ولا عندك عزوة بجد، ليلة وسط الناس بـ1000 حفلة، اللهم ديمها نعمة".

(روسيا اليوم)