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فنون ومشاهير

كيف ردّ محمد رمضان على قرار إلغاء حفله في سوريا؟

Lebanon 24
04-10-2022 | 16:00
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رد الفنان المصري محمد رمضان على قرار إلغاء حفله الذي كان مقررا في 6 تشرين الاول في سوريا.
 
وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "عندك سُلطة تلغي حفلتي عندك سُلطة تهد.. بس معندكش ع الأرض محبتي.. ولا عندك عزوة بجد، ليلة وسط الناس بـ1000 حفلة، اللهم ديمها نعمة".
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(روسيا اليوم)

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