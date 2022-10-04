نجم "سوبر ستار" الشهير ينفصل عن زوجته.. ويحصل على حضانة طفليه

فاجأ الفنان السوري هادي اسود الجمهور بإعلان طلاقه من زوجته، وذلك بعد 8 سنوات من الزواج، بالإضافة لحصوله على حضانة طفليه.

ونشر نجم "سوبر ستار" عبر المكتب الاعلامي الخاص به بيانا على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه: "النجم هادي أسود ينفصل رسميا عن زوجته سارة المسلماني بعد قصة حب وزواج استمر سنوات طويلة من عام 2013 أنجبا خلالها طفليهما يوسف وليا.. وحصل هادي على حضانة الطفلين مكتفيا بعدم الكشف عن أسباب الطلاق".

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يُذكر انّ هادي حقق نجاحا منذ مشاركته في برنامج "سوبر ستار"، وهو شقيق الفنان شادي اسود، الذي تخرج ايضاً من البرنامج.