Advertisement

فنون ومشاهير

نجم "سوبر ستار" الشهير ينفصل عن زوجته.. ويحصل على حضانة طفليه

Lebanon 24
04-10-2022 | 09:20
A-
A+
Doc-P-997035-638004921235859341.jpg
Doc-P-997035-638004921235859341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاجأ الفنان السوري هادي اسود الجمهور بإعلان طلاقه من زوجته، وذلك بعد 8 سنوات من الزواج، بالإضافة لحصوله على حضانة طفليه.
ونشر نجم "سوبر ستار" عبر المكتب الاعلامي الخاص به بيانا على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه: "النجم هادي أسود ينفصل رسميا عن زوجته سارة المسلماني بعد قصة حب وزواج استمر سنوات طويلة من عام 2013 أنجبا خلالها طفليهما يوسف وليا.. وحصل هادي على حضانة الطفلين مكتفيا بعدم الكشف عن أسباب الطلاق".
Advertisement
 
 
 
يُذكر انّ هادي حقق نجاحا منذ مشاركته في برنامج "سوبر ستار"، وهو شقيق الفنان شادي اسود، الذي تخرج ايضاً من البرنامج.
 
 
 
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-10-04
08:35 | 2022-10-04
08:00 | 2022-10-04
07:37 | 2022-10-04
07:15 | 2022-10-04
05:00 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website