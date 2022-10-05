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فنون ومشاهير

قبل أيام من "أربعين" شقيقها جورج.. نادين الراسي مُصابة بكورونا وتُعاني! (فيديو)

Lebanon 24
05-10-2022 | 00:28
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نشر مجد دعبول، خطيب الممثلة نادين الراسي فيديو للأخيرة ظهرت فيه وهي تصلي في الكنيسة وبدا عليها التأثر.

 

وكانت نادين ترتدي الكمامة وكان وجهها متعبًا كثيرًا، حاولت "الجرس" الإتصال بها وردّ خطيبها مجد مشيراً إلى ان نادين تعاني من وجع كبير في الحلق.

 

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A post shared by 𝑯𝑨𝑺𝑨𝑵 𝑬𝑳 𝑹𝑨𝒀𝑬𝑺𝑺 🦉 ! (@nadineelrassi_my_heart)


 
 

وكشف مجد ان نادين مُصابة حاليًا بكورونا وحالتها مضطربة، لافتا إلى انها خالطت عددًا من أصدقائها قبل يومين وكان أحدهم مصابًا بكورونا.

 

وحين أجرى صديقها فحص كورونا تبين أنه مصاب بالفيروس، فاتصل بمجد ونادين وأخبرهما بإصابته، وبعدها بيوم أجرت نادين الفحص في فاريا وتلقت ليلا نتيجة الفحص التي جاءت ايجابية.

 

وتعاني نادين من عوارض عدّة بسبب كورونا وأهمها وجع الحلق وارتفاع بالحرارة ولا تستطيع حاليًا النهوض من تختها وحجرت نفسها واتصل مجد بكل من خالطتهم نادين في هذه الفترة، فهل ستستطيع حضور جناز الاربعين لشقيقها الراحل الفنان جورج الراسي الذي سيُقام بعد أيام قليلة؟

 

 

المصدر: الجرس
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