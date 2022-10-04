27
o
بيروت
33
o
طرابلس
13
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
12
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
رغم صفعة الأوسكار.. ويل سميث إلى الواجهة من جديد
Lebanon 24
04-10-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة آبل عزمها طرح فيلم جديد من بطولة النجم ويل سميث، وذلك بعد أقل من عام على الفضيحة التي تسبب بها في حفلة الأوسكار.
وكان المراقبون المتخصصون في شؤون هوليوود يعولون على تأجيل طرح هذا العمل الروائي الطويل الذي يحمل عنوان "إمانسيبيشن" وتدور قصته حول تاريخ العبودية، بسبب الصورة السلبية التي تلتصق بويل سميث منذ صفعه في مارس الماضي مقدم حفلة الأوسكار الفكاهي كريس روك، في خطوة دفعت بأكاديمية الأوسكار إلى منعه من المشاركة في هذه الحفلة لـ10 سنوات.
Advertisement
ورغم الجدل، تطلق "آبل" في الصالات السينمائية الأميركية هذا الفيلم اعتباراً من الثاني من كانون الأول، قبل أسبوع من طرحه على منصتها للبث التدفقي "آبل تي في بلاس".
ويتيح هذا الجدول الزمني للمجموعة طرح الفيلم في مسابقة الأوسكار المقبلة، بعد أن أصبحت "آبل تي في بلاس" أول منصة للبث التدفقي تفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم في النسخة السابقة من الحدث، بفضل فيلمها "كودا".
وقلص سميث من إطلالاته العلنية بدرجة كبيرة منذ حفلة الأوسكار الأخيرة التي نال خلالها جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "كينج ريتشارد"، بعد دقائق من الصفعة الشهيرة التي سددها إثر إطلاق كريس روك دعابة مرتبطة بصلع زوجته جايدا بينكت سميث الناجم عن إصابتها بداء الثعلبة.
واعتذر ويل سميث علناً عن الحادثة بعيد حصولها. وفي يوليو الماضي، نشر مقطعاً مصوراً عبر الشبكات الاجتماعية.
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كارثة قد تحصلُ بين منازلِ اللبنانيين.. معلومات تكشفُ عن "قنبلة موقوتة"
Lebanon 24
كارثة قد تحصلُ بين منازلِ اللبنانيين.. معلومات تكشفُ عن "قنبلة موقوتة"
11:16 | 2022-10-04
04/10/2022 11:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان قريباً
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان قريباً
14:07 | 2022-10-04
04/10/2022 02:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلوه بطريقة بشعة... إليكم تفاصيل الحادثة المروّعة التي راح ضحيتها فنان مشهور في ملهى ليليّ!
Lebanon 24
قتلوه بطريقة بشعة... إليكم تفاصيل الحادثة المروّعة التي راح ضحيتها فنان مشهور في ملهى ليليّ!
07:37 | 2022-10-04
04/10/2022 07:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جثّة على الطريق في بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جثّة على الطريق في بيروت.. شاهدوا الفيديو
12:46 | 2022-10-04
04/10/2022 12:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة أسطوريّة حلّقت في سماء بيروت عام 1973... شاهدوا هذا الفيديو التاريخيّ
Lebanon 24
طائرة أسطوريّة حلّقت في سماء بيروت عام 1973... شاهدوا هذا الفيديو التاريخيّ
05:15 | 2022-10-04
04/10/2022 05:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:22 | 2022-10-05
الفنانة قمر تظهر بالمايوه مع ابنتها "لونا".. وجمالهما حديث المتابعين شاهدوا الصور
03:36 | 2022-10-05
قُبلة حميمة بين ممثلة لبنانية وممثل سوري تُشعل المواقع وتُثير بلبلة!
02:00 | 2022-10-05
بإطلالة وردية... ياسمين صبري وتوبا بويوكوستن في صورة واحدة
00:28 | 2022-10-05
قبل أيام من "أربعين" شقيقها جورج.. نادين الراسي مُصابة بكورونا وتُعاني! (فيديو)
16:00 | 2022-10-04
كيف ردّ محمد رمضان على قرار إلغاء حفله في سوريا؟
14:00 | 2022-10-04
أيمن زيدان يثير حالة من الجدل بأحدث ظهور.. شاهدوا كيف أصبح (صورة)
فيديو
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
05/10/2022 11:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
05/10/2022 11:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
04:27 | 2022-09-30
05/10/2022 11:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact