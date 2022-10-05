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فنون ومشاهير
بإطلالة وردية... ياسمين صبري وتوبا بويوكوستن في صورة واحدة
Lebanon 24
05-10-2022
|
02:00
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ظهرت النجمة المصرية ياسمين صبري في خلفية صورٍ شاركتها النجمة التركية توبا بويوكوستن، أثناء وجودها في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أسبوع الموضة هناك.
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وفي التفاصيل، كانت النجمة التركية تلتقط بعض الصور لها في أحد الشوارع الباريسية، قبل أن تلحق بعرض أزياءٍ خاص بدار الأزياء الإيطالية فالنتينو، لتطل من خلفها النجمة المصرية وهي تسير في الشارع حاملةً مظلتها، وتجمعهما الصدفة في الصور التي نشرتها توبا.
والمفارقة اللطيفة، أيضاً، أن النجمتين ظهرتا وهما ترتديان اللون الوردي بالكامل أثناء وجودهما في الصور التي جرى تداولها على نطاقٍ واسعٍ من قبل الجمهور العربي، الذي لاحظ الأمر.
المصدر: زهرة
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