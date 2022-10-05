Advertisement

فنون ومشاهير

بإطلالة وردية... ياسمين صبري وتوبا بويوكوستن في صورة واحدة

Lebanon 24
05-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-997271-638005576338486623.JPG
Doc-P-997271-638005576338486623.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهرت النجمة المصرية ياسمين صبري في خلفية صورٍ شاركتها النجمة التركية توبا بويوكوستن، أثناء وجودها في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أسبوع الموضة هناك.
Advertisement


وفي التفاصيل، كانت النجمة التركية تلتقط بعض الصور لها في أحد الشوارع الباريسية، قبل أن تلحق بعرض أزياءٍ خاص بدار الأزياء الإيطالية فالنتينو، لتطل من خلفها النجمة المصرية وهي تسير في الشارع حاملةً مظلتها، وتجمعهما الصدفة في الصور التي نشرتها توبا.


والمفارقة اللطيفة، أيضاً، أن النجمتين ظهرتا وهما ترتديان اللون الوردي بالكامل أثناء وجودهما في الصور التي جرى تداولها على نطاقٍ واسعٍ من قبل الجمهور العربي، الذي لاحظ الأمر.
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:22 | 2022-10-05
03:36 | 2022-10-05
00:28 | 2022-10-05
23:00 | 2022-10-04
16:00 | 2022-10-04
14:00 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website