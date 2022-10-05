"لا مانع من الزواج"... نجمات تخطّين الستين يكشفن عن مواصفات شركاء حياتهنّ

صرحت أكثر من نجمة مؤخراً تخطت مرحلة عمرية متقدمة بأنها لا تمانع من الزواج مجدداً، حتى أنها كشفت عن مواصفات شريك حياتها. في ما يلي ابرز النجمات اللواتي تجاوزن عتبة الستين عاماً وصرحن بأن باب الزواج لديهن مفتوح رغم تجاربهن السابقة.تحدثت النجمة نادية الجندي البالغة من العمر 76 عاماً عن مواصفات الرجل الذي يمكن ان ترتبط به، وقالت بأنها لو وقعت في الحب مجددًا فلن تتحدث عن الأمر لأنه بمثابة حق لها في الحياة، حيث إنها مثلها مثل أي شخص عادي، من حقها أن تحب وتتزوج. وكشفت عن مواصفات شريك حياتها وهو أن يكون شخص حنون وصادق بالمشاعر، وتشعر معه بالأمان وعلى خلق، موضحة أنها لا تعترض على فكرة الارتباط برجل في عمر أصغر قائلة : "لازم يكون راجل، وقد المسؤولية، وحنون وتحسي بالأمان معاه، ويكون صادق في مشاعره والحياة ومع الناس، وعلى خُلق"، مضيفة :"دي صفات موجودة دلوقتي بس قليلة شوية للأسف".وكانت الجندي تزوجت من الفنان الراحل عماد حمدي في سن مبكرة وانجبت منه ابنها الوحيد، ثم تزوجت مرة ثانية من المنتج محمد مختار الذي قدمها في العديد من أفلامها الشهيرة، قبل أن ينفصلا منذ سنوات.

الفنانة سوسن بدر البالغة من العمر 65 عاماً، لا تعارض فكرة الزواج وفق تصريحاتها السابقة، ومازحت الجمهور في احدى لقاءاتها السابقة بالقول: "ومنحبش تاني ليه.. ولا مانع أن أتزوج للمرة الثامنة والعاشرة والعشرين طول ما أنا قادرة أحب"، لكنها وضعت شروطا لهذا الارتباط .وذكرت في لقاء تلفزيوني أن نظرتها للحياة تغيرت بصورة كبيرة نتيجة لتقدمها في العمر والخبرة التي اكتسبتها، لذلك فإن ما سيحكمها في الاختيار القادم لشريك حياتها، إن وجد، هو عقلها، وستبحث عن متطلبات في هذا الشخص لم تبحث عنها من قبل.سوسن بدر أشارت إلى أن من ضمن هذه المتطلبات أن يكون هناك توافق في الطباع والعادات، لأن الود والاحترام والرغبة في حياة مشتركة أهم وأفضل وأجمل من الحب، وهو ما تبحث عنه.وكانت سوسن بدر قد كشفت سابقا أثناء لقائها بالإعلامية وفاء الكيلاني خلال برنامج المتاهة، أنها تزوجت سبع مرات.الفنانة فيفي عبده التي خاضت بدورها تجارب متعددة من الزواج، صرحت في لقاءاتها الاعلامية بأنها لا تمانع بالزواج مجددا، فقالت عن صفات الرجل الذي يمكن أن تقبل الزواج به خلال لقاء سابق لها مع برنامج "الفارس" الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس، عبر شاشة "الرشيد"، أنها يمكن أن تقبل بمهر 25 جنيها فقط، بحال كان يتسم شريك الحياة بالرجولة.وقالت :"المهر مش غالي.. الغالي اللي أنا باخده مش الفلوس، راجل غالي.. يعني يعرف يخلي باله مني ويحافظ عليا يحترمني ويحافظ على اسمي وعارف هو متجوز مين".وتزوجت فيفي عبده خلال مشوار حياتها 7 مرات وكان أول زوج لها رجل أعمال سعودي أنجبت منه بنتها عزة كمال مجاهد ثم انفصلت عنه وتزوجت بعدها عدة مرات.الفنانة السورية غادة بشور التي خاضت تجربة زواج فاشلة قبل أعوام قليلة عندها تزوجت رجلاً يصغرها جداً بنحو 20 عاما ولم تدم زيجتها أكثر من 3 أشهر بسبب الخيانة، لم تمانع مجددا في حديث لإذاعة "شام إف إم" بالزواج مرة أخرى، وقالت بأنها تشترط بأن يكون شريكها المستقبلي لائقًا ورجلًا بكل ما للكلمة من معنى، ويهتم بها ويحترمها.غادة بشور تبلغ من العمر 62 عاما، وكانت قد شاركت في السنوات الأخيرة بالعديد من الأعمال الدرامية الناجحة وبينها "سايكو"، "حريم الشاويش"، "باب الحارة"، و "خاتون" و"قناديل العشاق" مع سيرين عبد النور.