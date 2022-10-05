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فنون ومشاهير

نجمة مصرية تنقذ محمد رمضان من ورطة حقيقية

Lebanon 24
05-10-2022 | 14:00
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بعد قبول الفنانة إيمان العاصي الوقوف أمام الفنان محمد رمضان في مسلسله "العمدة"، الذي سيُعرض في موسم دراما رمضان 2023، لتحل بدلاً من الفنانة درة التي اعتذرت عن العمل قبل ساعات من بدء التصوير، وتنقذ رمضان من ورطة البحث عن بديل لدرة، فوجئ القائمون على العمل باعتذار الفنان تامر عبد المنعم أيضاً عن عدم المُشاركة في المسلسل، ليحتار رمضان وصنّاع العمل من جديد ويبدأون البحث عن بديل لتامر.
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وكتب تامر عبد المنعم عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "كنت أتمنى العمل مع النجم الكبير محمد رمضان، والمخرج الكبير محمد سامي بمسلسل "العمدة"، إلا أن ظروف سفري للخارج في مأمورية عمل، حالت بيني وبين الاستمرار... أكيد هتتكرر وأتمنى أن تتكرر الفرصة".

المصدر: لها
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