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فنون ومشاهير
فنان عالمي شهير يكشف: أنا على "قائمة القتل".. من هو؟
Lebanon 24
05-10-2022
|
07:15
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أعلن مؤسس فرقة الروك البريطانية بينك فلويد، الفنان جورج روجر ووترز، في مقابلة مع مجلة "رولينغ ستون" الأميركية أنه على "قائمة القتل الأوكرانية".
وأكد روجر ووترز أن أوكرانيا وضعته على "قائمة الاغتيال"، بسبب مواقفه المؤيدة لروسيا في أحداث أوكرانيا، وقال بهذا الشأن: "عندما يقتلونك يكتبون على صورتك كلمة (تمت تصفيته)"، مضيفا قوله: "وأنا واحد من تلك الصور اللعينة".
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القائمة التي تحدث عنها ووترز موجودة على موقع أوكراني تأسس في عام 2014، وهو يحتوي على بيانات شخصية وصور للأشخاص الذين يعتبرهم القائمون على الموقع أعداء لأوكرانيا، كما نقل موقع "روسيا اليوم".
يشار إلى أن هذا الفنان العالمي كان سبق وأن ألغيت حفلاته الموسيقية المقررة في بولندا.
المصدر:
روسيا اليوم
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