جدير بالذكر أن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سبق وطرح ثلاثة أغاني من ألبوم المونديال، أولها أغنية "هيا هيا"، الثانية تحمل عنوان "ارحبو" والثالثة "Yet to come".

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إنتهاء تسجيل الأغنية الأخيرة الرسمية لكأس العالم قطر 2022، والتي تحمل عنوان "light the sky" ضمن الألبوم الغنائي للمونديال، والمرتقب طرحها الجمعة 7 تشرين الاول الجاري.وجمعت الأغنية الأخيرة للمونديال، أربع نجمات من العالم العربي هن النجمة المغربية الكندية نورة فتحي، نجمة البوب المغربية منال بنشليخة، النجمة الإماراتية بلقيس فتحي والنجمة العراقية رحمة رياض، تحت إشراف المنتج العالمي ريدوان.وشاركت نورة فتحي مقطع فيديو من الأغنية الرسمية، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، وعلقت قائلة: "هذه المرة من أجل فيفا كأس العالم.. الأغنية الرسمية للمونديال مع لمسة من التنوع light the sky إحفظ التاريخ 07/10/22".المصدر: MUSICNATION