بأجواء هندية.. نانسي عجرم تشوق جمهورها لكليب "على شانك" (فيديو)

شوقت الفنانة نانسي عجرم جمهورها، لكليبها الجديد "على شانك"، وذلك بنشر صورة من الكواليس، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت نانسي الى ان الفيديو كليب سيبصر النور يوم الجمعة المقبل بعد فترة طويلة من انتشار اخبار تصويرها للأغنية بعد صدورها في البوم "نانسي 10".

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وعلّقت عجرم على الفيديو قائلة: "على شانك من فرحتي هعمل في الشارع زفة"، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

وتطل نانسي في الفيديو كليب بلوك هندي، وهي تقدم خطوات راقصة من داخل التوك توك.