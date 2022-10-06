الحرب تندلع بين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور.. والسبب؟

اندلعت حرب كلامية بين النجمتين اللبنانيتين نادين نسيب نجيم، وسيرين عبد النور، وصلت إلى حد تكذيب الواحدة منهما للأخرى.

وفي التفاصيل، بدأ الأمر خلال جلسة حوارية في فعاليات ختام "منتدى الإعلام العربي"، حيث سأل الإعلامي اللبناني نيشان: "لماذا المنتج صادق الصباح لا يجمع سيرين عبد النور ونادين نجيم بعمل درامي واحد؟"، فأجابت عبد النور: "أستاذ صادق طرح هيدا الموضوع بالزمانات، وأنا وافقت، نادين ما وافقت"، فعلّق الصباح على كلام عبدالنور قائلاً: "أنا مش مأكد"، لتردّ: "مبلا إستاذ صادق، كان في مقابلة موجودة على اليوتيوب، قالتلهم أنا جدولي لسنة 2021 مليان، وأنا هيدا الموضوع مش وارد عندي".

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في جلسة حول الدراما والتي قمت بإدارتها في ختام منتدى الاعلام العربي، سألت صادق الصباح عن امكانية جمع سيرين عبد النور ونادين نجيم في عمل مشترك يثري الدراما.

قال إن الفكرة قد طُرِحَت.

وتدخَلَت سيرين مُقاطِعة: لم تُنَفَّذ الفكرة ونادين هي التي رفضتها.

على أي حال،

نجمتان نفخر بهما. pic.twitter.com/3kmdSw2YCw — نيشان (@Neshan) October 5, 2022



وسأل نيشان: "بتباركوا لبعض بالأعمال الخاصة بكم؟"، فأجابت عبدالنور: "لأ ما بنبارك لبعض.. ما فيكم تقارنوني بحدا صرله أقل مني بالوسط الفني، وتحكوا حكي ما بناسبني". وسأل نيشان: "بتباركوا لبعض بالأعمال الخاصة بكم؟"، فأجابت عبدالنور: "لأ ما بنبارك لبعض.. ما فيكم تقارنوني بحدا صرله أقل مني بالوسط الفني، وتحكوا حكي ما بناسبني".

وردّت نجيم مجدداً على عبد النور عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، حيث كتبت: "حلو الإنسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أولاً وأهم شي المصداقية بالكلام. في مثل بيقول خالف تُعرف وفي ناس بتهاجم لتُعرف... الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة اذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا".

حلو الانسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته اولاً واهم شي المصداقية بالكلام. في مثل بيقول خالف تُعرف و في ناس بتهاجم لتُعرف... الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة اذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا. — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 5, 2022





وقالت في تغريدة أخرى: "ما انعرضت أصلاً الفكرة عليي من قبل الشركة وما كانت واردة حتى أرفض ولا أستاذ صادق عنده علم ولا حتى أنا. بس بكل الأحوال ما في نصيب". وقالت في تغريدة أخرى: "ما انعرضت أصلاً الفكرة عليي من قبل الشركة وما كانت واردة حتى أرفض ولا أستاذ صادق عنده علم ولا حتى أنا. بس بكل الأحوال ما في نصيب".