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فنون ومشاهير

بعد أشهر على وفاته.. محكمة مصرية تفجّر مفاجأة حول نجل الراحل سمير صبري

Lebanon 24
06-10-2022 | 11:00
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بعد أشهر على وفاته، فجّرت محكمة مصرية مفاجأة من العيار الثقيل، حول الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن ابن للفنان سمير صبري.
 
 
وأكدت نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة، أن "الراحل ليس له أي أبناء، وأنَّ الورثة الشرعيين لسمير صبري، 5 من أبناء أبناء أعمامه، وهم: رمزي عثمان إبراهيم قدري، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ومحمد عبدالمنعم طاهر، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل".
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وذكرت وثيقة إشهاد وفاة ووراثة سمير صبري، "أنّ هؤلاء الخمسة هم الورثة الشرعيون، من غير وارث له سوى من ذُكروا، وتوزع الأنصبة كالتالي، نصيب أبناء ابن العم لأبوين، هو كل التركة بالسوية بينهم".
 


وأصدرت النيابة شهادة وفاة ووراثة، بناءً على الطلب المُقدّم من أيمن إبراهيم مصطفى كامل، حفيد عم الفنان الراحل سمير صبري، للحصول على "إعلام وراثة" للفنان الراحل، الذي وافته المنية يوم 22 أيار الماضي.
 
 
وبذلك تكون النيابة قد وضعت حداً للروايات التي تم تداولها عن وجود ابن للراحل سمير صبري يعيش في الخارج، وهو ما نفته وثيقة إشهاد الوفاة والوراثة.
المصدر: لها
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