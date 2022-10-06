بين كلوي كارداشيان وجيجي حديد... الأزمات تحيط بكانييه ويست

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يخوض المغني الشهير كانييه ويست أزمات عدّة على أكثر من جبهة.فبعد تقديمه عرضاً إعتبره كثيرون مثيراً للجدل في أسبوع المضة بباريس، دخل ويست في مأزقة مع عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، إذ جعل العارضات يسرن خلال العرض حاملات لافتات، وطبعت على ملابسهن جملة "حياة البيض مهمة".كما حضر كانييه العرض مرتديًا قميصًا أسود اللون مع شعار "حياة البيض مهمة"، لتهاجمه بعد ذلك غابرييلا كاريفا جونسون، مصممة الأزياء ومحررة مجلة فوغ عالميًا، مؤكدة أن أزياء كانييه لا يمكن الدفاع عنها وخطيرة، ليرد كانييه بالهجوم عليها في سلسلة من المنشورات على "إنستغرام".وسارعت عارضة الأزياء جيجي وهي صديقة لغابرييلا، للدفاع والتعليق على منشورات كانييه ويست، ضد المحررة الشهيرة.وكتبت جيجي رداً على منشورات كانييه ويست: "أتمنى لو كان لديك قليل من ذكائها، لكنك لا تملك حتى القليل من ذلك"، في إشارة منها إلى غابرييلا كاريفا جونسون، وتابعت: "أنت تتعامل كما لو أن شرف دعوتنا إلى العرض الخاص بك يجب أن يمنع أي شخص من إبداء رأيه.. أنت متنمر".أما الخلاف الثاني الذي وقع فيه كانييه ويست، فهو مع كلوي كارداشيان، شقيقة طليقته كيم.وعلقت كلوي كارداشيان، في منشور مطول على كلمات طليق شقيقتها كانييه ويست، الذي هاجم كيم كارداشيان على وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنه لم يتم السماح له بحضور حفل عيد ميلاد ابنته.وردت كلوي على كانييه ويست، قائلة: "نعم، أحبك، لا أريد القيام بذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنك تستمر في إحضاره إلى هنا.. أنت والد بنات وأبناء أختي، وأحاول أن أكون محترمة، لكن من فضلك توقف عن تدمير كيم، واستخدام عائلتنا عندما تريد".وتابعت: "مرة أخرى مع قصص عيد الميلاد.. كفى بالفعل.. كلنا نعرف الحقيقة، وفي رأيي لقد سئمها الجميع.. أنت تعرف بالضبط مكان أطفالك في جميع الأوقات، وتريد أعياد ميلاد منفصلة.. رأينا المراسلات وقتها، وعندما غيرت رأيك، وأردت الحضور، أتيت".وأنهت كلماتها: "من فضلك اتركها وعائلتها، حتى تتمكن من تربية الأطفال بسلام.. لقد جئت من مكان الحب، ويسعدني مواصلة هذه المحادثة على انفراد، إذا كنت ترغب في ذلك".