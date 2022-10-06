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لا تزال علاقة الفنانة السورية نسرين طافش وزوجها مدرب الطاقة شريف الشرقاوي موضع جدل مستمر، لاسيما بعد المنشورات الغامضة التي نشرتها طافش في حساباتها، والتي اعتبرها بعضهم تلميحًا لانفصالها.لكن يبدو أن علاقة الثنائي جيدة وليس كما أشيع؛ ففي الآونة الأخيرة، تعرضت نسرين طافش للانتقاد من قبل أحد المتابعين، الذي وجَّه حديثه لزوجها الشرقاوي متهمًا إياه بـ"التناقض" ووصفها هي بـ"غير المستورة"، وكتب متسائلا: "هل من المنطق والعقل تتزوج إنسانة ليست مستورة، ماشاء الله بتفهم ومتعلم لكن هناك تناقض بكلامك".ورد الشرقاوي على اتهامات المتابع ودافع عن زوجته، قائلًا: الستار هو الستار وأنا أسأله أن يستر عليك بعد الحكم على خلقه".واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن رد الشرقاوي ما هو إلَّا نفي لما أشيع حول انفصاله عن الفنانة.