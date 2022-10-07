للمرة الأولى.. مذيعتان شقيقتان تتنافسان في قسم الأخبار في الـ MTV! (صور)

انضمت المذيعة والمراسلة غريسيا أنطون مؤخرا إلى فريق الأخبار في قناة الـ MTV ، وذلك بعدما قدمت خلال فترة الانتخابات النيابية برنامج "برنامجك".

وكان لافتا أمس الإطلالة الأولى لغريسيا كمراسلة وكانت تنقل رسالتها مباشرة على الهواء خلال تواجدها في معراب في حين كانت شقيقتها المذيعة ريتا بيا أنطون في استديو الأخبار تحاورها.

ورحبت ريتا بيا بشقيقتها عبر شاشة الـ mtv قائلة: "تنضم إلينا من معراب الزميلة العزيزة الشقيقة غريسيا أنطون"، مشيرة إلى ان "الشاشة اللبنانية قد اشتاقت لها".

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غريسيا عملت سابقا كمذيعة أخبار ومراسلة في الـ LBCI وانتقلت بعدها الى دبي حيث شاركت في "اكسبو دبي"، والآن انضمت إلى قسم الأخبار في الـ mtv .

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ويذلك تكون للمرة الأولى شقيقتان تعملان كمذيعتين في المحطة نفسها.

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