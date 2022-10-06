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فنون ومشاهير
الأزمات تحلّ على محمد رمضان.. هذا ما حصل في مسلسله الرمضاني
Lebanon 24
06-10-2022
|
23:00
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بعد إلغاء حفل الفنان المصري محمد رمضان بمدينة الإسكندرية وعدم منحه الموافقة على إقامة حفلين آخرين له في قطر وسوريا، وصلت المشاكل إلى كواليس مسلسله الجديد "العمدة"، المقرر أن يخوض به غمار المنافسة الدرامية الرمضانية، التي تنطلق في الأسبوع الأخير من شهر آذار 2023.
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فبعد اعتذار الفنانة التونسية درة عن المشاركة في بطولة المسلسل، لأسباب شخصية كما وصفتها، ما أدى إلى تأجيل تصوير المسلسل الذي يخرجه محمد سامي، وكتب قصته بالاشتراك مع السيناريست مهاب طارق، أنقذت الفنانة إيمان العاصي الموقف، بقبولها المشاركة في بطولة المسلسل.
ولم تكد تستقر الأمور في كواليس المسلسل، حتى تعرضت الفنانة منة فضالي، إحدى بطلات العمل، لمشكلة في قدمها اليسرى اضطرتها لإجراء تدخل جراحي عالج، ما ألزمها البيت بعد أن وضعت قدمها في الجبس.
وقبل بدء تصوير مشاهد المسلسل المقررة يوم غدٍ الجمعة، أعلن الفنان المصري تامر عبدالمنعم اعتذاره عن المشاركة في العمل، لأسباب تتعلق بظروف سفره في مأمورية عمل كما سماها، وذلك عبر "بوست" نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتب عبدالمنعم قائلاً: "كنت أتمنى العمل مع النجم الكبير محمد رمضان، والمخرج الكبير محمد سامي بمسلسل "العمدة"، إلا أن ظروف سفري للخارج في مأمورية عمل، حالت بيني وبين الاستمرار.. أكيد هتتكرر، وأتمنى أن تتكرر الفرصة".
وكان تامر قد أكد، في تصريحات إعلامية سابقة، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "العمدة"، خاصة أنه سيعمل مع الفنان محمد رمضان لأول مرة.
ويشارك في المسلسل إلى جانب رمضان، وإيمان العاصي ومنة فضالي، الفنانون: أحمد داش، هالة صدقي، مي كساب، وزينة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، في حي السيدة زينب، ويناقش الكثير من القضايا المهمة والشائكة في المجتمع.
المصدر: زهرة
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