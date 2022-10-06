Advertisement

فنون ومشاهير

الأزمات تحلّ على محمد رمضان.. هذا ما حصل في مسلسله الرمضاني

Lebanon 24
06-10-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-997952-638007293229982544.jpg
Doc-P-997952-638007293229982544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد إلغاء حفل الفنان المصري محمد رمضان بمدينة الإسكندرية وعدم منحه الموافقة على إقامة حفلين آخرين له في قطر وسوريا، وصلت المشاكل إلى كواليس مسلسله الجديد "العمدة"، المقرر أن يخوض به غمار المنافسة الدرامية الرمضانية، التي تنطلق في الأسبوع الأخير من شهر آذار 2023.
Advertisement

فبعد اعتذار الفنانة التونسية درة عن المشاركة في بطولة المسلسل، لأسباب شخصية كما وصفتها، ما أدى إلى تأجيل تصوير المسلسل الذي يخرجه محمد سامي، وكتب قصته بالاشتراك مع السيناريست مهاب طارق، أنقذت الفنانة إيمان العاصي الموقف، بقبولها المشاركة في بطولة المسلسل.

ولم تكد تستقر الأمور في كواليس المسلسل، حتى تعرضت الفنانة منة فضالي، إحدى بطلات العمل، لمشكلة في قدمها اليسرى اضطرتها لإجراء تدخل جراحي عالج، ما ألزمها البيت بعد أن وضعت قدمها في الجبس.

وقبل بدء تصوير مشاهد المسلسل المقررة يوم غدٍ الجمعة، أعلن الفنان المصري تامر عبدالمنعم اعتذاره عن المشاركة في العمل، لأسباب تتعلق بظروف سفره في مأمورية عمل كما سماها، وذلك عبر "بوست" نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتب عبدالمنعم قائلاً: "كنت أتمنى العمل مع النجم الكبير محمد رمضان، والمخرج الكبير محمد سامي بمسلسل  "العمدة"، إلا أن ظروف سفري للخارج في مأمورية عمل، حالت بيني وبين الاستمرار.. أكيد هتتكرر، وأتمنى أن تتكرر الفرصة". 

وكان تامر قد أكد، في تصريحات إعلامية سابقة، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "العمدة"، خاصة أنه سيعمل مع الفنان محمد رمضان لأول مرة. 

ويشارك في المسلسل إلى جانب رمضان، وإيمان العاصي ومنة فضالي، الفنانون: أحمد داش، هالة صدقي، مي كساب، وزينة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، في حي السيدة زينب، ويناقش الكثير من القضايا المهمة والشائكة في المجتمع.
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:27 | 2022-10-07
02:00 | 2022-10-07
00:42 | 2022-10-07
16:00 | 2022-10-06
14:00 | 2022-10-06
11:00 | 2022-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website