Advertisement

فنون ومشاهير

تعليق جيجي حديد حول علاقتها بليوناردو دي كابريو يقلب المقاييس!

Lebanon 24
07-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-997959-638007304409443062.jpg
Doc-P-997959-638007304409443062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن علاقة عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد، مع الممثل الشهير ليوناردو دي كابريو، ستخرج إلى العلن قريباً جداً، بعد أن تطورت بشكل سريع.

فقد كشف مصدر مقرب من جيجي حديد، لموقع “E! News”، بأنها ممتنة أن ليوناردو دي كابريو دخل حياتها خلال هذا الوقت، ونقل عنها قولها إن هذه العلاقة هي بالضبط ما تحتاجه، مؤكداً أن العلاقة تسير على ما يرام حتى الآن.
Advertisement

ونقل المصدر أيضاً على لسان عارضة الأزياء جيجي حديد قولها إن ليوناردو دي كابريو هادىء للغاية، وهي سعيدة بكون علاقتهما غير رسمية وسهلة.

وكان موقع ET الأميركي قد ذكر أن النجم ليوناردو دي كابريو أمضى بعض الوقت في ميلانو مع جيجي حديد التي تتواجد هناك من أجل أسبوع الموضة في ميلانو، ما يؤكد أن العلاقة بينهما تتخذ منحىً جدياً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:27 | 2022-10-07
00:42 | 2022-10-07
23:00 | 2022-10-06
16:00 | 2022-10-06
14:00 | 2022-10-06
11:00 | 2022-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website