تعليق جيجي حديد حول علاقتها بليوناردو دي كابريو يقلب المقاييس!

Advertisement

يبدو أن علاقة عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد، مع الممثل الشهير ليوناردو دي كابريو، ستخرج إلى العلن قريباً جداً، بعد أن تطورت بشكل سريع.فقد كشف مصدر مقرب من جيجي حديد، لموقع “E! News”، بأنها ممتنة أن ليوناردو دي كابريو دخل حياتها خلال هذا الوقت، ونقل عنها قولها إن هذه العلاقة هي بالضبط ما تحتاجه، مؤكداً أن العلاقة تسير على ما يرام حتى الآن.ونقل المصدر أيضاً على لسان عارضة الأزياء جيجي حديد قولها إن ليوناردو دي كابريو هادىء للغاية، وهي سعيدة بكون علاقتهما غير رسمية وسهلة.وكان موقع ET الأميركي قد ذكر أن النجم ليوناردو دي كابريو أمضى بعض الوقت في ميلانو مع جيجي حديد التي تتواجد هناك من أجل أسبوع الموضة في ميلانو، ما يؤكد أن العلاقة بينهما تتخذ منحىً جدياً.