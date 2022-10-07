26
o
بيروت
27
o
طرابلس
2
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
2
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تعليق جيجي حديد حول علاقتها بليوناردو دي كابريو يقلب المقاييس!
Lebanon 24
07-10-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن علاقة عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد، مع الممثل الشهير ليوناردو دي كابريو، ستخرج إلى العلن قريباً جداً، بعد أن تطورت بشكل سريع.
فقد كشف مصدر مقرب من جيجي حديد، لموقع “E! News”، بأنها ممتنة أن ليوناردو دي كابريو دخل حياتها خلال هذا الوقت، ونقل عنها قولها إن هذه العلاقة هي بالضبط ما تحتاجه، مؤكداً أن العلاقة تسير على ما يرام حتى الآن.
Advertisement
ونقل المصدر أيضاً على لسان عارضة الأزياء جيجي حديد قولها إن ليوناردو دي كابريو هادىء للغاية، وهي سعيدة بكون علاقتهما غير رسمية وسهلة.
وكان موقع ET الأميركي قد ذكر أن النجم ليوناردو دي كابريو أمضى بعض الوقت في ميلانو مع جيجي حديد التي تتواجد هناك من أجل أسبوع الموضة في ميلانو، ما يؤكد أن العلاقة بينهما تتخذ منحىً جدياً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
Lebanon 24
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
08:34 | 2022-10-06
06/10/2022 08:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
Lebanon 24
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
07:10 | 2022-10-06
06/10/2022 07:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي أجواء "حزب الله" بشأن آخر تصعيد إسرائيلي بملف الحدود البحريّة
Lebanon 24
هذه هي أجواء "حزب الله" بشأن آخر تصعيد إسرائيلي بملف الحدود البحريّة
10:26 | 2022-10-06
06/10/2022 10:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-10-06
06/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
06:26 | 2022-10-06
06/10/2022 06:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:27 | 2022-10-07
لهذا السبب لم تحضر جلسة الإنتخاب... ستريدا جعجع: على المعارضة التوحد
00:42 | 2022-10-07
للمرة الأولى.. مذيعتان شقيقتان تتنافسان في قسم الأخبار في الـ MTV! (صور)
23:00 | 2022-10-06
الأزمات تحلّ على محمد رمضان.. هذا ما حصل في مسلسله الرمضاني
16:00 | 2022-10-06
زوج نسرين طافش يهاجم متابعاً وصف زوجته بـ"غير المستورة"
14:00 | 2022-10-06
بين كلوي كارداشيان وجيجي حديد... الأزمات تحيط بكانييه ويست
11:00 | 2022-10-06
بعد أشهر على وفاته.. محكمة مصرية تفجّر مفاجأة حول نجل الراحل سمير صبري
فيديو
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
07/10/2022 09:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
07/10/2022 09:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
07/10/2022 09:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact