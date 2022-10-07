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فنون ومشاهير

بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

Lebanon 24
07-10-2022 | 02:56
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بعد الحرب الكلامية التي اندلعت بين الممثلتين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور، والتي وصلت إلى حد تكذيب الواحدة منهما للأخرى، فاجأت سيرين جمهورها بإعلانها أنها على استعداد للعمل مع نادين في مسلسل مناسب.

 

وقالت عبد النور في تصريحات إعلامية: "انا مش اذا بكون ساكتة ببعض الأوقات يعني مني جريئة، يمكن لأنه بعرف إنه إذا حكيت الجرأة بتعمل بلبلة، بس أخدت قرار من اليوم ورايح انه الناس اللي عم تطرح اسئلة تعرف أجوبة واضحة وصريحة".

 

ورأت أن العمل مع نجيم أو أي ممثل آخر على غرار عابد فهد ونادين الراسي ممن يتمتعون بالجماهيرية، أمر مفيد لجميع الأطراف... وأشارت إلى قبولها المشاركة في ثنائية نسائية إذ وُضعت الممثلتان في دورين موازيين.

 

وبدأت المشكلة خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات ختام "منتدى الإعلام العربي"، حيث سأل الإعلامي اللبناني نيشان: "لماذا المنتج صادق الصباح لا يجمع سيرين عبد النور ونادين نجيم بعمل درامي واحد؟"، فأجابت عبد النور: "أستاذ صادق طرح هيدا الموضوع بالزمانات، وأنا وافقت، نادين ما وافقت"، فعلّق الصباح على كلام عبدالنور قائلاً: "أنا مش مأكد"، لتردّ: "مبلا إستاذ صادق، كان في مقابلة موجودة على اليوتيوب، قالتلهم أنا جدولي لسنة 2021 مليان، وأنا هيدا الموضوع مش وارد عندي".

 

وسأل نيشان: "بتباركوا لبعض بالأعمال الخاصة بكم؟"، فأجابت عبد النور: "لأ ما بنبارك لبعض (...) ما فيكم تقارنوني بحدا صرله أقل مني بالوسط الفني، وتحكوا حكي ما بناسبني".

 

وردّت نجيم مجدداً على عبد النور عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" حيث كتبت: "حلو الإنسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أولاً وأهم شي المصداقية بالكلام. في مثل بيقول خالف تُعرف وفي ناس بتهاجم لتُعرف... الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة اذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا".

(لها)

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