27
o
بيروت
32
o
طرابلس
16
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الرقم خيالي... آمبر هيرد عاجزة عن سداد أتعاب محاميها
Lebanon 24
07-10-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه الممثلة الأميركية آمبر هيرد، أزمة جديدة تتعلق بالأتعاب القانونية الخاصّة بمحاميها الذي تولّى الدفاع عنها في دعوى التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق جوني ديب وانتهت لصالحه.
وبحسب تقارير صحفية، فإن هيرد عجزت عن سداد قيمة أتعاب محاميها التي تزيد على 8 ملايين دولار، بعيدا عن الغرامة المالية المطلوبة منها لزوجها السابق.
Advertisement
وأفادت التقارير أن هيرد التي أعلنت رسميا إفلاسها في وقت سابق؛ لديها بوليصة تأمين لملكية منزل، ومطلوب منها تغطية هذه التكاليف، إضافة إلى تغطية قيمة التعويض لجوني ديب، مشيرة الى أن شركة التأمين رفعت دعوى قضائية ضد هيرد لإخلاء مسؤوليتها من دفع أيّ تعويض، لأن بوليصة التأمين لا تغطّي هذه التكاليف.
وذكرت التقارير أن إجمالي المبالغ المطلوبة من هيرد هي 15 مليون دولار وهي محصلة الأتعاب القانونية الخاصة بقضية التشهير والتي أصبحت أغلى دعوى تشهير في الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت هيرد قد باعت منزلها في واحة صحراء كاليفورنيا، في محاولة لجمع المال اللازم لتغطية تكاليف التعويض الذي قضت به المحكمة، بالإضافة إلى دفع أتعاب المحامين لاستئناف قضيتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
Lebanon 24
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
08:34 | 2022-10-06
06/10/2022 08:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
Lebanon 24
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
07:10 | 2022-10-06
06/10/2022 07:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي أجواء "حزب الله" بشأن آخر تصعيد إسرائيلي بملف الحدود البحريّة
Lebanon 24
هذه هي أجواء "حزب الله" بشأن آخر تصعيد إسرائيلي بملف الحدود البحريّة
10:26 | 2022-10-06
06/10/2022 10:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
01:58 | 2022-10-07
07/10/2022 01:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-10-06
06/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:43 | 2022-10-07
هذا هو ملك جمال لبنان لعام 2023.. وسابقة في العالم مشترك بساق اصطناعية قصته مؤثرة! (فيديو)
03:30 | 2022-10-07
مذيع أخبار جديد في الـ LBCI .. من هو؟ (صور)
02:56 | 2022-10-07
بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:00 | 2022-10-07
تعليق جيجي حديد حول علاقتها بليوناردو دي كابريو يقلب المقاييس!
00:42 | 2022-10-07
للمرة الأولى.. مذيعتان شقيقتان تتنافسان في قسم الأخبار في الـ MTV! (صور)
23:00 | 2022-10-06
الأزمات تحلّ على محمد رمضان.. هذا ما حصل في مسلسله الرمضاني
فيديو
بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
بعد أزمتها الأخيرة مع نادين نسيب نجيم.. سيرين عبد النور في تصريح مفاجئ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:56 | 2022-10-07
07/10/2022 13:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
07/10/2022 13:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
07/10/2022 13:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact