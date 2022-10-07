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فنون ومشاهير

الرقم خيالي... آمبر هيرد عاجزة عن سداد أتعاب محاميها

Lebanon 24
07-10-2022 | 05:00
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تواجه الممثلة الأميركية آمبر هيرد، أزمة جديدة تتعلق بالأتعاب القانونية الخاصّة بمحاميها الذي تولّى الدفاع عنها في دعوى التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق جوني ديب وانتهت لصالحه.

وبحسب تقارير صحفية، فإن هيرد عجزت عن سداد قيمة أتعاب محاميها التي تزيد على 8 ملايين دولار، بعيدا عن الغرامة المالية المطلوبة منها لزوجها السابق. 
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وأفادت التقارير أن هيرد التي أعلنت رسميا إفلاسها في وقت سابق؛ لديها بوليصة تأمين لملكية منزل، ومطلوب منها تغطية هذه التكاليف، إضافة إلى تغطية قيمة التعويض لجوني ديب، مشيرة الى أن شركة التأمين رفعت دعوى قضائية ضد هيرد لإخلاء مسؤوليتها من دفع أيّ تعويض، لأن بوليصة التأمين لا تغطّي هذه التكاليف. 

وذكرت التقارير أن إجمالي المبالغ المطلوبة من هيرد هي 15 مليون دولار وهي محصلة الأتعاب القانونية الخاصة بقضية التشهير والتي أصبحت أغلى دعوى تشهير في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت هيرد قد باعت منزلها في واحة صحراء كاليفورنيا، في محاولة لجمع المال اللازم لتغطية تكاليف التعويض الذي قضت به المحكمة، بالإضافة إلى دفع أتعاب المحامين لاستئناف قضيتها.
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