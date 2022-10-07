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فنون ومشاهير

هذا هو ملك جمال لبنان لعام 2023.. وسابقة في العالم مشترك بساق اصطناعية قصته مؤثرة! (فيديو)

Lebanon 24
07-10-2022 | 04:43
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فاز الشاب سيف حرب بلقب ملك جمال لبنان لعام 2023.

 

وتألقت الفنانة هيفا وهبي في حفل انتخاب ملك جمال لبنان لعام 2023، والذي اقيم ليل امس.

الديڤا #هيفاء_وهبي تؤدي #ولد لأول مرة على مسرح حفل انتخاب ملك جمال لبنان 😍 pic.twitter.com/RxFotsESR9

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وتداول المتابعون على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات من الحفل الذي قدمت فيه هيفا مجموعة من اجمل اغنياتها وتحديداً جديدها اغنية "ولد".

 

إلى ذلك كان لافتا مشاركة جيريمي ميلكونيان أحد ضحايا حوادث السير في لبنان عام 2020 بالمسابقة بساق اصطناعية.

 

 

وهذه تجربة تحصل للمرة الاولى في مسابقة جمالية في العالم، وقد منحه اعضاء اللجنة أعلى نسبة علامات بين المشتركين.

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