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فنون ومشاهير

نادين نجيم تكشف عن تفاصيل مسلسلها الجديد في رمضان مع أولادها (صورة)

Lebanon 24
07-10-2022 | 11:00
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كشفت النجمة نادين نجيم عن اسم المسلسل الجديد الذي تستعد له في السباق الرمضاني 2023.
 
 
ونشرت نادين "ستوري" على حسابها الشخصي "انستغرام"، ظهرت في الصورة برفقة ولديها هافين وجيوفاني، تحمل بيدها نص مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "وأخيراً".
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وقالت نادين في تعليقها على الصورة: "أحلى شي ... قراءة نص وولادي بحضني".
 
وأخيراً.." مسلسل نادين نجيم في رمضان 2023 | ET بالعربي
 
 
وظهر من الصورة أن العمل من تأليف بلال الشحادات وإخراج أسامة الناصر وهو من إنتاج شركة الصباح للمنتج صادق الصباح. ومن المقرر أن تكون نادين حاضرة بهذا المسلسل في موسم دراما رمضان 2023 برفقة النجم السوري قصي خولي. وسبق أن تعاون قصي مع نادين في مسلسل "عشرين عشرين" الذي حقق نجاحاً كبيراً كما تعاونا بمسلسل "خمس ونص".
 
المصدر: نواعم
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