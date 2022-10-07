"بحبك من زمان".. راغب علامة يفاجئ أنغام ويعلن حبه لها على الهواء

حل النجم اللبناني راغب علامة ضيفاً على الحلقة الأولى من برنامج "أنغام" الذي تقدمه النجمة المصرية أنغام على قناة dmc المصرية.



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ليرد راغب على ترحيب أنغام حيث قال موجهاً كلامه لأنغام: "بحبك كتير ومن زمان وضيعنا وقت كتير لما ما كناش أصحاب". ورحبت أنغام بالفنان راغب في بداية الحلقة على طريقتها وقالت: "مفيش بداية أحلى من كدة.. أنت عندك الغنا السهل الممتنع.. فيه حاجات حلوة كتير بتطلع بمنتهى السلاسة.. بتقدر تربط بين حياتك والمزيكا..ودخلت قلبى من أول غنوة".ليرد راغب على ترحيب أنغام حيث قال موجهاً كلامه لأنغام: "بحبك كتير ومن زمان وضيعنا وقت كتير لما ما كناش أصحاب".