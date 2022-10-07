بعدما اتهمته بخنق أحد أبنائه.. هكذا رد براد بيت على أنجلينا جولي

Advertisement

اشتعلت الحرب بين النجم الأميركي براد بيت وزوجته السابقة الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، بعدما اتهمته بخنق أطفاله ودلق النبيذ عليهم خلال حادثة الطائرة الخاصة الشهيرة.وأكد براد بيت رفضه القاطع لادعاءات طليقته، رغم أنه اعترف بارتكابه بعض التصرفات الخاطئة في وقت سابق.وصرحت محامية بيت الشخصية، آن كيلي، أن رواية أنجلينا جولي آخذة بالتطور؛ ففي كل مرة تكشف فيها أحداثا جديدة، كما تدعي أمورا لا صحة لها من الأساس.وأضافت المحامية أن براد تحمل مسؤولية ما اقترفه سابقا، لكنه الآن لن يعترف بفعل ما لم يرتكبه، وقالت: "اعترف براد بكل ما أقدم على فعله منذ اليوم الأول، على عكس الطرف الآخر، لكنه يرفض تحمل مسؤولية أي شيء لم يفعله. لقد كان الطرف المتلقي لكل نوع من أنواع الهجمات الشخصية والتضليل".وتابعت: "لحسن الحظ، اتخذت السلطات العامة المختلفة التي حاول الطرف الآخر استخدامها ضده على مدى السنوات الست الماضية قراراتها المستقلة.. براد سيستمر في الرد في المحكمة كما فعل باستمرار".