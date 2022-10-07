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فنون ومشاهير

حفلات مرتقبة تنفي هذا الخبر عن "سلطان الطرب"

Lebanon 24
07-10-2022 | 23:00
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يلتقي سلطان الطرب، جورج وسوف، مع جمهوره المصري في حفل غنائي ساهر بمحافظة الإسكندرية في الـ29 من تشرين الأول المقبل، بمنطقة ميامي بساحة فندق جولدن جويل.

 ووجه وسوف رسالة إلى جمهوره في مصر، عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً: "آه يا إسكندرية، اشتقنا يا أهلي في مصر".
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ومن خلال الإعلان عن هذا الحفل، ينفي جورج وسوف الأنباء المترددة عن تدهور حالته، واتجاهه لاعتزال الغناء، والتي انتشرت في الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، يحيي جورج وسوف حفلاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم 14 تشرين الأول الجاري، حيث يقدم مجموعة من ألمع أغانيه المشهورة في الوطن العربي، وتأتي ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

وكان جورج وسوف قد تألق، مؤخرًا، بحفله الغنائي ضمن فعاليات موسم جدة 2022، في المملكة العربية السعودية، حيث فاجأ "أبو وديع" الجمهور بظهوره بوزن زائد على غير المعتاد، كما استند على عكاز خلال وقوفه على خشبة المسرح.
 
المصدر: زهرة
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