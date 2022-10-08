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فنون ومشاهير

تامر حسني في مأزق بسبب الجزء الثالث من "عمر وسلمى"!

Lebanon 24
08-10-2022 | 02:00
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اتهم المخرج المصري أحمد البدري، النجم تامر حسني بالتنكر لفضله الفني عليه، بعد أن رفض توليه إخراج الجزء الثالث من سلسلة أفلام "عمر وسلمى".

وقال البدري، في حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب، إن فيلم "عمر وسلمى 2" حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وحصل أعلى الإيرادات عند عرضه عام 2009، وهو الأمر الذي شجع المنتج محمد السبكي، والفنان تامر حسني على تقديم جزء ثالث من الفيلم.
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وأضاف البدري: "بمجرد الاستقرار على تقديم جزء ثالث، رفض حسني اقتراح السبكي بأن أقوم بإخراج الجزء الثالث، كونه كان يريد مني تقديم رؤيته الفنية كفنان، والتي تتعارض بالتأكيد مع رؤيتي كمخرج أنظر للعمل ككل، ولا أركز على فنان بعينه فقط، وبالنهاية أنا أخرجت أحد أهم الأفلام، التي استطاع حسني لفت الجمهور بها له كممثل، وليس كمغنٍّ فقط".

وألمح البدري إلى أن حسني يرغب بالتدخل في كل تفاصيل أعماله الفنية، وقال: "ميزان الفن اتقلب هذه الأيام، فالمخرج أصبح هامشياً، ومن حق النجم أن يختار المخرج والمؤلف والأبطال، وحتى مهندسي الديكور والكومبارس".
المصدر: زهرة
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