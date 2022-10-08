"أربعون" جورج الراسي بحضور محبّيه وغياب شقيقته نادين... ورسالة مؤثرة! (صور)

أقيم قداس وجناز لراحة نفس الفنان جورج الراسي بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاته، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم السبت 8 تشرين الأول، في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في المنصف.

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وكانت عائلة الفقيد، أقرباؤه ونقابة محترفي الموسيقى والغناء قد دعوا الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسه. وكانت عائلة الفقيد، أقرباؤه ونقابة محترفي الموسيقى والغناء قد دعوا الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسه.

من جهتها، غابت الممثلة نادين الراسي عن أربعين شقيقها لإصابتها بفيروس كورونا، إلا أنها وجّهت له رسالة عبر خاصية الـ"ستوري" على إنستاغرام.



فعلّقت على صورة للراحل بالقول: "اليوم 40 وفاتك يا خَيّي . من يوم ما رحت انت رحت انا معك. صح جسمي هون بس روحي عم تفتش على روحك.. اشتأتلك كتير وقلبي وقّف ينبض بالأمل وفقدت الضحكة بعدك.. لمين تركتني؟ بكرا جنّازك بس كورونا وقفت حاجز بيني وبينك متل ما وقفوا كتار!!بحبك لآخر نفس فيني يا وجع العمر يا خَيّي جورج الراسي".