نانسي عجرم بأكثر من مليون مشاهدة في "على شانك"

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حققت النجمة نانسي عجرم أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "على شانك" في موقع "يوتيوب".وشوّقت عجرم متابعيها للأغنية بقولها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام": "متحمسة لها... أخيراً على شانك".وأغنية "على شانك" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر إيلي بربر.