مطرب مهرجانات شهير يعلن اعتزاله!

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أعلن مطرب الأغنية الشعبية والمهرجانات مُسلم من خلال منشور على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" اعتزاله مجال الفن، ثم حذف جميع أعماله وصوره في خطوة مفاجئة لجمهوره ولأغلب نجوم الوسط الفني.وأوضح "مسلم"، سبب اعتزاله، قائلاً: "سامحوني لأول مرة أطلع عن حدودي فعلا وأقول إن هذا المجال لا يناسبني بشيء".وتابع: "كنت أحلم كثيراً بأنني أحقق حلمي ونجحت في ذلك والعلم عند الله إن كان صح أم غلط، بس أنا عملت كل اللي عليا.. مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقي إذا كان من منتج أو صاحب أو حتى حبيب".وأكد مسلم في ختام حديثه، قائلاً: "مش راجع غير وأنا مقتنع إن أنا فعلاً حر وقادر أن نصنع حاجات كثير مش عشان خاطر حد وأنا دورى مش موجود أساساً.. أشوفكم على خير".وأعلن مصدر مقرب للمطرب مسلم في تصريحات صحافية أنه يعاني هذه الفترة من بعض المشكلات الإنتاجية وأيضاً الشخصية، وجاء قرار اعتزاله نتيجة عن الغضب والتسرع.وأكد المصدر بأن مُسلم لن يعتزل الغناء ولن يعود إلا بعد حل كل تلك المشكلات، مشيراً إلى أن مُسلم أصبح من نجوم الأغنية الشعبية، كما يمتلك صوتاً قوياً ويؤهله إلى أن يكون المطرب الأول في لونه، ولن يعود للغناء إلا بالشكل والطريقة التي تناسبه ويناسب جمهوره.يذكر أن مسلم قدم العديد من الأغنيات خلال الفترة الماضية، واحتفل من قبل بوصول مجمل أعماله لأكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب منها "هضرب عيار، غمولى عيني، وخطر، وهتنسوني في أحزاني".. و كانت أخر أعمال مسلم قبل الإعتزال، أغنية "جوب" التي طرحها في سبتمبر الماضي، وهي بمثابة رسالة تحذير للشباب بأضرار المخدرات.