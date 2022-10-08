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فنون ومشاهير
فنانة تدخل عالم "البيزنس"!
Lebanon 24
08-10-2022
|
11:00
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تستعد الفنانة دينا، للانضمام إلى زملائها الفنانين الذين دخلوا مؤخراً عالم "البيزنس" وذلك من خلال إطلاق مشروعها الخاص خلال أيام، وهو عبارة عن خط أزياء يحمل اسمها تقوم بالترويج له عبر الإنترنت.
وقالت دينا، في تصريحات صحافية إنها انتهت من جميع التحضيرات اللازمة للمشروع وتنتظر خروجه للنور خلال أيام قليلة، مشيرة إلى أنها بذلت مجهوداً كبيراً من خلاله لتقديم أفضل التصميمات للجمهور.
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وعن تجربة تصميمها للملابس أكدت دينا أن هذا الأمر ليس بالجديد عليها هي دائماً تقوم بتصميم ملابسها وخاصة بدل الرقص الخاصة بها، لكن الجديد فى هذا المشروع أنها لأول مرة تقوم بتصميم الملابس لغيرها، لذلك كانت حريصة على تقديم تصميمات مختلفة لكى ترضي جميع الأذواق.
(لها)
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