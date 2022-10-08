بعد خلافها مع نادين نجيم... سيرين عبد النور تُلغي متابعتها لهذه الممثلة!

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ألغت الفنانة سيرين عبد النور متابعة زميلتها الممثلة دانييلا رحمة، لتثير حالة من التساؤلات بين الجمهور، بعد مضي ساعات على خلافها مع الممثلة نادين نسيب نجيم إثر تصريحات الأولى في الجلسة الحوارية التي أقيمت ضمن فعاليات ختام "منتدى الإعلام العربي" في دبي.

وأكدت عبد النور أنها ألغت بالفعل كل الحسابات التي لا تتفاعل معها سواء بالتعليق أو التفاعل، أو مباركة للأعمال، ولم يكن ذلك حصرا بالممثلة دانييلا رحمة فقط.