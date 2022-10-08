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فنون ومشاهير

ما جديد الحالة الصحية لنجل الممثل جان بو جدعون؟ (صورة)

Lebanon 24
08-10-2022 | 16:00
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كتب الممثل جان بو جدعون عبر حسابه عبر موقع تويتر: 1ط‏ليس على الله أمر عسير...النسر إيليا بو جدعون رجع يحلّق من جديد ..بفضل صلواتكن ومحبتكن وشفاعة مار الياس ومار شربل والعدرا ..الله يحميكن ويحمي عيالكن". وأرفق تغريده بصورة تجمعه وابنه.
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