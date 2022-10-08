معجبة توقف حفل جورج وسوف.. اليكم ما جرى (فيديو)

احيا سلطان الطرب جورج وسوف حفلا غنائيا في قطر حيث تجمهر محبوه وجمهوره و غنوا معه باقة من اجمل اغنياته القديمة و الجديدة.



Advertisement و وثقت عدسات الكاميرا عدد من المواقف التي حصلت خلال الحفل، منها اقتحام احدى المعجبات مسرح جوجرج لالتقاط صورة سيلفي معه.