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فنون ومشاهير

معجبة توقف حفل جورج وسوف.. اليكم ما جرى (فيديو)

Lebanon 24
08-10-2022 | 23:00
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احيا سلطان الطرب جورج وسوف حفلا غنائيا في قطر حيث تجمهر محبوه وجمهوره و غنوا معه باقة من اجمل اغنياته القديمة و الجديدة.
و وثقت عدسات الكاميرا عدد من المواقف التي حصلت خلال الحفل، منها اقتحام احدى المعجبات مسرح جوجرج لالتقاط صورة سيلفي معه.
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فنون ومشاهير

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جورج وسوف

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