بعد اليسا.. زياد برجي يُهاجم نادين نسيب نجيم وهكذا ردت عليه (صور)

علّق الفنان زياد برجي على تغريدة سابقة للممثلة نادين نسيب نجيم على تساؤل يتعلق بمن قدّم أغنية "وبطير بشكل أفضل هو أم الفنانة إليسا والتي كانت قد أشعلت خلافا بين الأخيرين.

وكانت نجيم قد علقت على سؤال "انتوا مع فريق إليسا ولا زياد برجي، بصوت مين حبتوها أكتر؟" قائلة: "بس ما فيك تسأل هيك لأنوا في بيع وشراء يعني في حقوق وملكية يعني كإنوا بعتك بيتي وجيت سكنت معك.. ما في طرف بالموضوع في منطق وحقوق وواجبات أنا هيك بشوفها، صراحة يمكن يكون في حلقة مفقودة نحنا ما بنعرفها كرمال هيك لازم ما نحكم ولا ناخد طرف أصحاب العلاقة لازم يحلوها، هني بيعرفوا مين الغلطان فيهم، وبحبهم الاثنين كتير وصوتهم رائع والله يصلحها، بيناتهم، لأنه التعاون أثمر عن أغنية كتير حلوة ونجاح كبير للفريقين لازم يستثمروا هل الشي اكتر مش يدمروها".

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رد زياد برجي على التغريدة

ولكن خلال استضافة برجي في برنامج "المجهول"، علّق على العديد من ردود الفعل المتعلقة بخلافه مع إليسا بشأن أغنية "وبطير"، وكان من بين هؤلاء الشخصيات نادين نسيب نجيم حيث عرض مقدم البرنامج رودولف هلال التغريدة وقرأ لزياد برجي مقدمتها حتى يعلق على ما جاء فيها.

فرد زياد: "ألطم، انتف شعراتي، الله يسامحها، نادين ممثلة لبنانية بحترمها جدا ولا مرة حكيت عنها إلا بكل خير والتقيت فيها مرة ببيت المنتج صادق الصباح كان لقاء جميل جدا، صرت عامل تقريبا 10 مسلسلات و6 – 7 أفلام، بـ10 سنوات، وكل ما يسألوني عبر الإعلام عني كممثل كنت دايما قول أنا بعتبر حالي ضيف على المهنة العريقة وبتمنى أكون ضيف خفيف ولم أعتبر حالي ممثل مثل قصي خولي او نادين الراسي".

وأضاف: "هيدا موضوع بدوا تفرّغ، أنا شخص عندي شوية إحساس بالكلمة وباللحن وعندي نغم وقد يكون عندي موهبة التمثيل بس اللي بعرفوا عن التمثيل ما بخوّلني أعطي رأيي بأي ممثل أو مخرج وما سمحت لنفسي إني قول إلا إنك فنانة لبنانية بتبيضي الوجه".

وتابع زياد: "أول شي طالعة تحكي بالأغاني، كم غنية عملتي؟ أنا قلتلك كم مسلسل وفيلم عملت، وما سمحت لحالي أطلع اتفلسف وأنظّر وأحكي عن شي ليس من اختصاصي، شو بعرّفها بعالم الأغاني؟ هي مطّلعة ولكن مش متخصصة، قد تكون شقة مدام نادين شقة، في حدا ببيع البيت مع احتفاظي بالمطبخ؟ البيع هو التخلي عن الشيء بالمطلق مقابل شيء".

ووجه برجي نصيحة لنادي قال فيها: "بحب أنصحها نصيحة لأنوا هي كمان فاتت لعندي وحكمت علي قررت إنوا أنا محقوق، فإذا أثبت القانون إنوا مش مزبوط، شو بتعملي قدام الجمهور اللي بحبك وبصدقك؟، بحب انصحها نصيحة أخ، النجومية مسؤولية ومواقف، تُحسب إلك وعليك، والجمهور بحبك على العمياني، ومع الوقت كل ما اثبتلوا انوا حبّك على ضو كل ما افتخر بهذا الحب، وتمسك فيك أكتر، كل ما قصْرت المسافة بينك وبينوا، ومع الوقت إذا صار العكس كل ما تأكد إنوا وجهات نظرك عليها شكوك وغلط ومنها مبنية على علم ومعرفة وغير صادقة ومتحيزة ومتطرفة وووو، بتصير نجم لحالك، ما بدي تعتذر مني تعتذر لجمهورها إنوا أنا حكيت بشغلة ما بفهم فيها".

نادين مستغربة

لكن نادين أبدت استغرابها من التطرق لتعليقها خلال الحلقة، فأعادت نشر تغريدتها السابقة، وتساءلت: "هيدا التعليق شو في شي غلط؟ بتأسف انه انفهم بغير نية مع انه رأي حيادي وفي محبة للطرفين والله يصلحها بيناتن بالنهاية. ورغم يلي قاله صراحة بعدني بحبه وبحب أغانيه وصوته الحلو وهو حر يفهمها متل ما بده“.

وأضافت في تغريدة أخرى: "ولو بس أنا قلت بحبه كتير وبحب يضلوا يشتغلوا وحكيت كل خير للطرفين رأي بسيط و ما في اي تحيّز لحدا… بسيطة".

هيدا التعليق شو في شي غلط ؟ بتأسف انه انفهم بغير نية مع انه رأيحيادي و في محبة للطرفين و الله يصلحها بيناتن بالنهاية. و رغم يلي قاله صراحة بعدني بحبه و بحب اغانيه و صوته الحلو و هو حر يفهمها متل ما بده. pic.twitter.com/UACubtRG81 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 8, 2022

(فوشيا)