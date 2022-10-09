بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)

أعربت الممثلة ومقدمة البرامج ريتا حرب عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي يحظى به مسلسل "ستيلتو"، مشيرة إلى أنه يحقق نسبة مشاهدات مرتفعة سواء في لبنان أو غيره من الدول العربية.

وتابعت: "مش غلط يكون هناك قبلات بالعمل، شرط أن تخدم مجريات الدراما وتثبت المشهد ما يساعده على الظهور بصورة حقيقية. كمان القبلات في "ستيلتو" كانت سريعة وليست حقيقية".

وأكدت ريتا أن "ستيلتو" لو لم يكن ناجحا بنسخته التركية لما جرى تعريبه، معلقة بالقول: "ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن النسخة العربية مكسرة الدنيا".

ولفتت إلى أنها بعد الحادثة التي تعرضت لها في اسطنبول باتت مرهفة الأحاسيس، إذ تدرك أهمية الاستمتاع باللحظات الجميلة التي تمر في حياتها.

وحول خلافات النجوم، قالت ريتا حرب: "هيدي الدوامة موجودة، والظاهر أن حب الأنا والظهور رح نضل نشوفها على الرغم من أنه ما في شي بيستاهل. خليني برا الخلافات والكل بيدروا بأمورهم".

يُشار إلى ان تسببت الحلقة 15 من مسلسل "ستيلتو" أحدثت ضجة كبيرة وحالة من الجدل بين الجمهور وذلك بسبب مشهد القبلة بين شخصية "طارق" التي يجسدها الممثل كارلوس عازار وزوجته "جويل" التي تلعب دورها الممثلة ريتا حرب.

(فوشيا)