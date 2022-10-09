بيكيني أمبر هيرد يكشف عبارة غامضة على جسدها (صور)

رصدت كاميرات البابراتزي، النجمة الأميركية أمبر هيرد، على أحد شواطئ بالما دي مايوركا في إسبانيا حيث تقضي إجازتها.

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وشغلت الجملة التي ظهرت على جسد أمبر أنظار الجميع، وجاء فيها: "أنا أحبك لأن بعض الأشياء المظلمة يجب أن تُحب. في الخفاء، بين الظل والروح".





وتستعد هيرد لمواجهة قضائية جديدة ضد زوجها السابق ومواطنها النجم جوني ديب، عقب خسارتها المعركة القانونية الأخيرة ضده. وتستعد هيرد لمواجهة قضائية جديدة ضد زوجها السابق ومواطنها النجم جوني ديب، عقب خسارتها المعركة القانونية الأخيرة ضده.