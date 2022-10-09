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فنون ومشاهير

بيكيني أمبر هيرد يكشف عبارة غامضة على جسدها (صور)

Lebanon 24
09-10-2022 | 11:00
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رصدت كاميرات البابراتزي، النجمة الأميركية أمبر هيرد، على أحد شواطئ بالما دي مايوركا في إسبانيا حيث تقضي إجازتها.
 
 
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أمبر هيرد
 
 
 
وشغلت الجملة التي ظهرت على جسد أمبر أنظار الجميع، وجاء فيها: "أنا أحبك لأن بعض الأشياء المظلمة يجب أن تُحب. في الخفاء، بين الظل والروح".
 


وتستعد هيرد لمواجهة قضائية جديدة ضد زوجها السابق ومواطنها النجم جوني ديب، عقب خسارتها المعركة القانونية الأخيرة ضده.
 
وتخلّت هيرد عن المحامية إيلين تشارلسون بريديهوفت التي خاضت المواجهة الأخيرة، وذكر ناطق باسم هيرد أنها وظّفت المحامي ديفيد إل أكسلرود، وزميله جاي وارد براون، من شركة "بالارد سباهر"، لقيادة فريق دفاعها القانوني في قضيتها ضد بطل "قراصنة الكاريبي"، وذلك مع الإبقاء على المحامي بن روتنبورن كمستشار مشارك.



وكانت آمبر هيرد قد أعلنت إفلاسها رسمياً، بسبب الرسوم القانونية الباهظة التي تكلّفتها في المعركة القضائية ضد ديب في المحكمة، حيث أصدرت هيئة محلفين أميركية قراراً يدين هيرد بتُهمة التشهير بزوجها السابق وفرضت عليها تعويضاً قدره 15 مليون دولار لفائدة جوني. كما رفضت المحكمة محاولة هيرد إلغاء الحكم ضدها أو الإعلان عن وجود خطأ في المحاكمة.

المصدر: لها
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