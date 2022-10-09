بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)

أحيت عائلة الفنان الراحل جورج الراسي أمس السبت ذكرى مرور اربعين يوما على وفاته بإقامة جناز لراحة نفسه في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في المنصف، وذلك بحضور افراد العائلة التي غابت عنها الممثلة نادين الراسي بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وحشد من اهالي المنطقة والاقارب والمحبين.

وتحدث والد جورج خليل الراسي بتأثر عن شعوره والعائلة بعد مرور 40 يوما على مصابهم الاليم هذا، كاشفا لـ "الجديد" عن حادث تعرض له معه قبل ايام من وفاته ونجوا منه بأعجوبه.

وأعلن عن تأسيس جمعية باسم الفنان جورج الراسي هدفها إصلاح الطرقات لحماية الناس، كما قال.

وكذلك تحدث بتأثر عن حفيده "جو" الابن الوحيد لجورج وقال: "جورج عندي راح ريحتو بجو وأنا رح كون الأب والجد والحنون والحبيب له ومهما كلف التمن رح حطو بعيوني كل عمري لأنو جورج الصغير".

وتحدث عن ابنته الممثلة نادين الراسي مشيرا إلى انها ابنة فاضلة ونجمة كبيرة ويتمنى لها الخير.