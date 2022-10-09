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فنون ومشاهير

بعد 3 سنوات على رحيله.. ابنة الفنان الشهير تكشف سرا: "هذا سبب وفاة والدي الحقيقي"

Lebanon 24
09-10-2022 | 08:00
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كشفت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى وفاة والدها الفنان طلعت زكريا، وذلك في ذكرى رحيله الثالثة. 

وقالت إيمي في تصريحات صحافية: "توفي والدي بسبب تدخينه للسجائر وليس بسبب فيروس، حيث أدى كثرة تدخينه إلى تضرر جهازه التنفسي وتوقفه عن العمل".
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المصدر: لها
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