بعد 3 سنوات على رحيله.. ابنة الفنان الشهير تكشف سرا: "هذا سبب وفاة والدي الحقيقي"

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كشفت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى وفاة والدها الفنان طلعت زكريا، وذلك في ذكرى رحيله الثالثة.وقالت إيمي في تصريحات صحافية: "توفي والدي بسبب تدخينه للسجائر وليس بسبب فيروس، حيث أدى كثرة تدخينه إلى تضرر جهازه التنفسي وتوقفه عن العمل".