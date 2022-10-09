هؤلاء المشاهير أحرجوا مراسلي القنوات

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يواجه المشاهير ضغوطات كبيرة لبقائهم تحت الأضواء بشكل دائم. ويفقد بعض المشاهير أعصابهم أمام الكاميرات، بسبب أسئلة المراسلين الصحافيين، الذين لا يترددون في طرح الأسئلة المحرجة.ريهاناأثناء أحد المؤتمرات الصحافية، أشادت إحدى المراسلات بنجاح ريهانا، وتألقها في حياتها الفنية، لكنها تود معرفة إن كانت تشعر بالسعادة في حياتها الخاصة.وافترضت المراسلة أن ريهانا على علاقة بالممثل أشتون كوتشر، لتسألها: "هل من المتوقع أن نراه هنا الآن؟".ظهر على وجه ريهانا الانزعاج، وردت قائلة: "ما هذا السؤال المحبط؟"، ليقاطعها منسق المؤتمر: "هل نأخذ سؤالاً آخر؟"، فقالت المطربة: "بالتأكيد، أنا سعيدة وعزباء".كيت بلانشيتيبدو أن الممثلة الأميركية، كيت بلانشيت، كانت تشعر بالانزعاج من أسئلة المراسلين، فقررت أن تمنح طاقم عمل إحدى القنوات أوقاتاً عصيبة أثناء محاورتها، على هامش حضورها إحدى الفعاليات الفنية.مدحت المراسلة جمال وأناقة كيت بلانشيت، فقالت لها: "أنا معجبة للغاية"، لترد بلانشيت: "بماذا؟.. أوضحي هناك العديد من الأشخاص هنا".تمالكت المراسلة نفسها، وقالت إنها تقصد أناقة كيت بلانشيت، لترد الأخيرة ساخرة: "عفواً.. أنا متزوجة".بدأ المصور في استعراض فستان كيت بلانشيت، لتقاطعه: "ماذا تفعل؟.. هل تفعل الأمر نفسه مع الرجال؟ ماذا تنتظر من التركيز على فستاني؟ أن أكشف عن ساقي؟".حاولت المراسلة مواكبة كيت بلانشيت، فبدأت في لوم المصور بشكل مازح، قبل أن تقول لها: "أنتِ تعرفين أن الجميع يتحدثون عن جمالك وأناقتك"، لترد الممثلة: "نعم، أمي وزوجي وأولادي، أين يمكن أن أرتدي تلك الفساتين إلا في مناسبة مثل هذه؟".وبدأت المراسلة في إنهاء الحوار، حينما قاطعها الممثل كيفن سبيسي، الذي انضم لهما، وبدأ في تحية كيت بلانشيت، التي استغلت الفرصة لتقول: "أعتقد أن هذه فرصتي للخروج".عادل إمام وإيهاب توفيقأحرج الفنان عادل إمام أحد مراسلي القنوات التلفزيونية، الذي قابله في مسيرة للفنانين بمدينة شرم الشيخ لدعم السياحة.بدأ المراسل في توجيه الأسئلة إلى عادل إمام، الذي نظر له بحيرة، وقال: "كيف حالك يا حبيبي؟".دخل المراسل في نوبة من الضحك، وحاول إعادة طرح الأسئلة على عادل إمام، لكنه رفض الإجابة، وقال: "لقد قلت كل شيء في المؤتمر الصحافي للفنانين أمس"، ثم طلب من المراسل الانصراف.انتقل المراسل لمحاورة فنانين آخرين بجوار عادل إمام، فذهب إلى المطرب إيهاب توفيق، الذي كان تحدث إليه بالفعل قبل دقيقة، فبدا على الأخير الغضب، وقال له: "لقد أخبرتك برأيي في هذا الموضوع"، قبل أن يخفف حدة الموقف، ويجيب عن السؤال بشكل مختصر.