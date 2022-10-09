فنانة تعلن عن اصابتها بالسرطان.. وهذا هو وضعها

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أصيبت الفنانة اللبنانية دينا حايك بمرض السرطان من الدرجة الثالثة، الذي اكتشفته عن طريق الصدفة أثناء فحص دوري لدى طبيبها الخاص.وفي التفاصيل، أخطأت حايك بموعد الفحص السنوي وذهبت للاطمئنان على صحتها قبل 6 أشهر من الموعد المخصص لها، لتكتشف الخبر الصادم، ولولا ذلك لانتشر السرطان في جسدها كله.وتخضع دينا حايك للعلاج الكيماوي بشكل أسبوعي، وتعاني من آثاره خلال الفترة الماضية، لكنها ستشارك في ندوة لبث الوعي حول ضرورة الفحص الدوري للنساء لتجنب الإصابة بسرطان الثدي.