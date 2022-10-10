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فنون ومشاهير

قصت جزءا من شعرها.. بعد الكشف عن إصابتها بسرطان متقدم شاهدوا صور الفنانة دينا حايك داخل المستشفى

Lebanon 24
10-10-2022 | 02:34
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أحدث إعلان إصابة الفنانة دينا حايك بمرض السرطان الثدي والذي اكتشفته عن طريق الصدفة أثناء فحص دوري لدى طبيبتها، صدمة لدى الجمهور.

 

وكشفت "الجرس" انه منذ اذار الماضي اي منذ 6 اشهر ودينا تعاني من آلام مبرحة وعلاج متواصل في المستشفيات بعد اصابتها بالمرض الخبيث من الدرجة الثالثة.

 

دينا كانت تزور طبيبتها لتجري الفحص السنوي الدوري حين دخلت العيادة قالت لها الطبيبة لماذا اتيت الآن لم يمر 6 اشهر على الفحص تفاجأت دينا وقالت لها هذه اول مرة أخطئ بموعد، لكن الطبيبة قالت طالما جئت لنجري الفحص من باب الاحتياط وافقت دينا لتكتشف لاحقا مع الطبيبة أنها مصابة.

 

دينا قالت لـ "الجرس" ان الفحص الدوري السنوي لا يجدي نفعًا "تخيلو لو انتظرت 6 اشهر، كان المرض انتشر في كل انحاء جسمي".

 

ونشرت "الجرس" صورا لدينا من داخل المستشفى حيث تخضع للعلاج الكيماوي كل أسبوع بدت فيها مرهقة وقصت جزءا من شعرها.

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وكانت الإعلامية نضال الأحمدية نشرت سابقا على حسابها عبر فيسبوك، صورة للفنانة دينا حايك، ارفقتها بالتعليق التالي: "دينا حايك من 25 تموز مختفية وبطلبها تلفون وما بترد! يعني في شي.. قلبي هيك بيقول".

 

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