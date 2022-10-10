ممثل سوري يدخل السجن في لبنان!

يستعد الممثل السوري معتصم النهار للعب دور البطولة في مسلسل جديد يحمل اسم "بالسجن".

وأشارت مصادر فنية حسبما رصدت منصة "تريند" إلى أنه سيكون إلى جانب النهار في البطولة النسائية كارين رزق الله وإيميه صياح.

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وستدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، على أن يتم عرضه في موسم رمضان 2023، وهو من انتاج شركة الصباح.

ومسلسل "بالسجن" هو من كتابة كارين رزق الله بالشراكة مع سيف رضا حامد، وستولى مهمة الإخراج إيلي السمعان.

كما كشفت المصادر إلى أن المخرج سيقوم باختيار باقي فريق العمل وسيتم تصويره بلبنان خلال الفترة المقبلة.

(سما برس)