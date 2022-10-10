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فنون ومشاهير

هذا أفضل ممثل سينمائي في "مهرجان الفضائيات العربية"

Lebanon 24
10-10-2022 | 14:00
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حصد الفنان أحمد السقا جائزة أفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم "العنكبوت"، وذلك في القسم الخاص بالسينما الملحق بـ"مهرجان القنوات الفضائية".

وأعلنت إدارة المهرجان فوز السقا حيث يتسلّم جائزته في الحفل المقرر إقامته السبت الموافق فيه 22 تشرين الأول الجاري، بأحد فنادق التجمع الخامس، ويأتي حصده لهذه الجائزة استمراراً للنجاحات التي بات يحققها أخيراً.
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وعُرض فيلم "العنكبوت" في دور السينما خلال موسم عيد الفطر هذا العام، وشارك في بطولته: منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب... وعدد من ضيوف الشرف، بينهم: محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.
المصدر: لها
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