ابن عادل إمام يكشف أمراً مهما عن حالته الصحية.. وهذا ما أحضره له

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بعد انتشار الكثير من الشائعات حول صحة النجم عادل إمام وتأكيد الإعلامي المصري محمد الباز أنه مُصاب بمرض الألزهايمر، أكد ابنه المخرج رامي إمام أن والده في حالة صحيّة جيّدة ويعيش سعيداً بين أبنائه وأحفاده.ولفت في مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب إلى أن الزعيم "يستمتع بحياته مع أولاده وأحفاده، ومن حقه الحصول على راحة بعد رحلة طويلة من المتاعب".وأشار إلى أن والده طلب منه، منذ نحو شهرين، أن يكون لديه كلب وهو ما حدث بالفعل، مضيفاً: "مبسوط بيه جداً".وتابع: "هو دلوقتي بيستمتع مع أحفاده، لأنه مشفناش في حياته كتير، وأكيد كلنا في وقت من الأوقات ‏هنقول خلاص يا جماعة أنا هختار أعمالي ومش هنزل غير للعزيز الغالي، ومن حق عادل إمام إنه يعمل ‏اللي هو عايزه".وأكد رامي أن النجم المصري حريص على مطالعة الصحف ومتابع جيّد للأخبار وما يدور في العالم.