توم كروز.. هل سيصبح أول ممثل يصور فيلماً في الفضاء الخارجي؟

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في حال كنتم تعتقدون أن النجم الأميركي، توم كروز، قد حقق أكبر انتصار سينمائي له مع نجاح الجزء الثاني من "توب غن"، الذي تخطت إيراداته حاجز المليار و676 مليون دولارٍ، فإنكم مخطئون، إذ إن النجم الشهير يأتي هذه المرة بفكرة خارجة عن هذا العالم بالمعنى الحرفي للجملة.وبحسب ما ورد، فإن النجم الستيني تعاون مع المخرج دوج ليمان، في فيلم سيتم تصويره بالفضاء، إذ كشفت رئيسة شركة يونيفرسال للإنتاج الفني، دونا لانغلي، أن الشركة تعمل على مشروع، يتم من خلاله نقل توم كروز، والتصوير معه في الفضاء، وستشهد الفكرة أن يأخذ الممثل صاروخًا إلى محطة الفضاء الدولية.وقالت لانغلي: "تلك هي الخطة، لدينا مشروع رائع قيد التطوير مع توم، يعتمد على أخذ صاروخ إلى محطة الفضاء وإطلاقه"، مشيرةً إلى أن معظم مشاهد الفيلم سيتم تصويرها على الأرض، إلى أن يبلغ ذروته، ويضطر البطل للذهاب إلى الفضاء لإنقاذ الموقف، حيث يجسد النجم الأميركي شخصية رجل سيئ الحظ، يجد نفسه الشخص الوحيد الذي يمكنه إنقاذ الأرض.وأضافت، في حديثها عن الفيلم، أنها تأمل أن يصبح كروز "أول مدني يقوم بجولة في الفضاء خارج محطة الفضاء"، لافتةً إلى أن فكرة الفيلم انطلقت لأول مرة عام 2020 قبل أن تبدأ الجائحة، وحينها كانت شركة سبيس إكس الأميركية، التابعة للملياردير إيلون ماسك، ووكالة ناسا، من المهتمين بالأمر.وإذا خرج الفيلم عن الأرض، وتم تصويره كما هو مقرر في الفضاء، فسيكون كروز أول نجم سينمائي يقوم بتصوير فيلم في الفضاء الخارجي على محطة الفضاء الدولية.وفي حين أن هذه الخطوة هي بالتأكيد غير مسبوقة، إلا أنه يجب علينا أن نقول إنه من غير المفاجئ أن يضع كروز نصب عينيه الذهاب للفضاء، حيث يشتهر نجم "المهمة المستحيلة"، بأعماله الطموحة والمغامرة، وبقيامه بحركاتٍ خطيرة في أفلامه.