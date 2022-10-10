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فنون ومشاهير
تعاون ثقافي موسيقي بين سفارة مصر والكونسرفتوار الوطني
Lebanon 24
10-10-2022
|
15:30
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زار سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان ياسر علاوي المعهد الوطني العالي للموسيقى والتقى رئيسة المعهد هبة القواس.
وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين لبنان ومصر وإمكانية تفعيل هذه العلاقات عبر الموسيقى، كما تمّ التطرق إلى خصوصية الموسيقى المصرية بما تتضمنه من تاريخ عريق.
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واتفق الطرفان على توقيع اتفاقيات بين مصر ولبنان على صعيد المعاهد الموسيقية، كما تم التطرق إلى كيفية ا
ستقدام أساتذة من مصر متخصصين بأنماط معينة في الموسيقى الشرقية والعربية، ومن ناحية أخرى استقدام صوليست وعازفين وقادة أوركسترا مصريين معروفين بمستويات عالية من الأداء في الموسيقى والغناء الشرقي والغربي، للمشاركة في الحفلات الموسيقية التي ينظمها الكونسرفتوار وذلك عند افتتاح الموسم الموسيقي.
وفي المقابل، تمت مناقشة إمكانية مشاركة موسيقيين ومغنين وقادة أوركسترا لبنانيين في مصر للعزف والغناء وقيادة الأوركسترا وذلك من خلال اتفاقيات تبادل ثقافي أكاديمي موسيقي بين البلدين.
وأكد الطرفان على أن هذا التعاون ينطلق من علاقة تاريخية تقوم على تقدير ومحبة الشعب اللبناني للموسيقى في مصر.
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